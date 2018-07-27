В Казахстане ученые обнаружили захоронение «Ромео и Джульетты»

Вчера, 22:22

Удивительная находка была обнаружена археологами.

В Карагандинской области Казахстана обнаружили захоронение двух человек, мужчины и женщины. Исследователи сразу назвали пару «Ромео и Джульетта». Захоронению около 5 тысяч лет.

Могила, в которой были захоронены люди, окружена камнями. Рядом с мужчиной лежало древнее оружие. На останках женщины найдены украшения. Рядом с могилой найдены два скелета лошадей.

Ученые предполагают, что в этой могиле совсем необязательно захоронены влюбленные. Никто из них не исключает того, что женщина могла быть принесена в жертву какому-то богатому и важному человеку того времени. А вот, что лошади были убиты, установлено достоверно.

Убили ли этих людей, или смерть Ромео и Джульетты была естественной, предстоит установить ученым.