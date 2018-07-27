Ученые: Пищевые добавки с селеном провоцируют развитие диабета

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Оказалось, что этот необходимый для организма минерал довольно коварен. Новомодные пищевые добавки с селеном исследовали ученые Италии из Университета Моде.

Были проведены 55 исследований за последние 30 лет. Оказалось, что те пациенты, которые с завидным постоянством принимали добавки с селеном, на 11% чаще подвержены риску заболеть таким эндокринным заболеванием, как диабет.

Это довольно небольшой риск, как подчеркивают учёные. Но его нельзя не учитывать, ведь число диабетиков в разных странах мира неуклонно увеличивается.

Вот и новый анализ показал, что селен вовсе не является таким уж полезным для здоровья. Безусловно, что селен признан важным элементом для жизни. Его антиоксидантное воздействием на организм человека доказано многолетней практикой.

Этот минерал организм получает из пищи. Особенно богаты селеном морепродукты, мясо и орехи. По рекомендациям медиков, необходимо употреблять ежедневно около 55 микрограмм селена. Как правило, необходимое его количество человек получает с продуктами питания.

Значит, превышение рекомендуемой дозировки в виде добавок вряд ли сильнее укрепит здоровье. Добавки, явно, провоцируют развитие диабета. Во всем необходимы мера и здравый смысл. Это касается и селена.