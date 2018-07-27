Астрологи не рекомендуют заниматься сексом под «кровавой Луной»

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Ученые утверждают, что секс под лунное затмение не принесет никакого удовольствия.

Астрологи сообщили, что 27 июля полная фаза лунного затмения будет длиться 1 час 40 минут, начиная с 22:30, и именно в это время они не рекомендуют заниматься сексом, так как плотские утехи под «кровавой Луной» принесут лишь разочарования, а случайные связи могут принести венерические заболевания. Также астрологи не исключают и то, что под воздействием лунного затмения люди будут более подвержены эмоциям, то есть станут грубыми или же наоборот слишком мягкими. Никакие эмоциональные потрясения в это время нежелательны.

Однако Анатолий Вассерман, как самый большой скептик, утверждает, что «кровавая Луна» может быть опасна только самих астрологов: «Я совершенно не сомневаюсь, что лунное затмение окажет серьезное влияние на психику людей, именующих себя астрологами. Всем остальным можно не беспокоиться». Он весьма скептически относится к шумихе, которую подняли исследователи вокруг обыкновенного затмения, и решительно заявил, что человечество на протяжении всей своей истории стремилось придумать оправдание всему, что только увидит, так и рождались ложные представления. А задача современного человека развенчивать мифы и «таинственные» события, но он с ней совершенно не справляется, считает Анатолий.