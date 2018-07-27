Учёные рассекретили тайну смертоносных мумий

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«Воины солнца» использовали яды для ритуальных жертвоприношений и отпугивания воров.

Ученые наконец-то рассекретили тайну смертоносных мумий. Как выяснилось, одежда самых известных мумифицированных девочек в Чили пропитана киноварью. Это смертельно ядовитое красящее вещество на основе ртути. Учитывая, что такая краска встречается крайне редко, ученые сделали вывод: ее применяли для жертвенных ритуалов и как защиту гробниц от грабителей.

Известно, что инки, как и большинство коренных народов Южной Америки, владели искусством мумифицирования. Это подтверждают десятки мумий детей, найденных в горах Чили и Перу. Жертвенные ритуалы без кровопролития посвящали, как правило, богу Солнца.

Многие исследователи считают, что для окрашивания тканей инки использовали гематит (окислившееся железо), но последний анализ красителя выявил в нем содержание 81% ртути и 15% серы, а это смертельно опасное ядовитое сочетание.

Значение этого открытия трудно переоценить и с исторической точки зрения, и для защиты ученых-археологов от легендарного «проклятия древних мумий». Дело в том, что ядовитые частицы могут попасть в кровь через дыхательные пути и привести к серьезным проблемам со здоровьем, а иногда и к летальному исходу.

Таких случаев история знает множество.

Так, например, после вскрытия гробницы египетского фараона Тутанхамона в 1923 британской экспедицией под руководством Говарда Картера, 13 членов экспедиции скоропостижно скончались. Причины загадочных смертей до сих пор до конца точно не установлены, но большинство исследователей связывает их с «проклятием фараонов».

В последнее время принято считать, что члены экспедиции были отравлены ядовитыми испарениями разложившихся продуктов, которыми щедро заполняли места последнего успокоения египетских царей для пиршеств в загробном мире. Согласно другой версии, перед закрытием в погребальных камерах разбрасывали ядовитые вещества минерального происхождения.