Американские хирурги спасут ребёнка без мышц живота

Сегодня, 21:09

Женщина, родившая ребенка с редким синдромом, вынуждена отправить его в Америку на лечение.

28-летняя Ирина Крит была в шоке, когда ее сын родился с очень морщинистой кожей на животе. Она сначала не понимала, что произошло, хотя ранее врачи говорили ей, что с ребенком могут возникнуть некоторые проблемы. Но, по ее словам, они не могли конкретно сказать, что с ним будет не так, а она очень хотела этого мальчика и потому приняла решение рожать.

Однако, когда ребенок родился, его тело было покрыто жуткими морщинами и создавалось впечатление не младенца, а глубокого старика. У малыша диагностировали синдром «черносливового живота», то есть у него просто отсутствуют мышцы живота как таковые. Без этих мышц ребенок не может нормально переваривать пищу, а также его внутренние органы находятся в опасности.

Сейчас женщина собирает сумму в 55 000 фунтов, чтобы отправиться в Америку, так как только американские хирурги спасут ее мальчика без мышц живота. Там планируется уникальная операция: заимствование мышц из бедра и перенос их в стенку брюшной полости. Женщина очень надеется, что ее сын сможет жить нормальной жизнью, без проблем с дыханием и пищеварением.