Археологи в Украине нашли женский скелет с ритуальными черными отметинами

Сегодня, 20:36

Совместные раскопки международной команды принесли свои плоды.

Команда археологов из Польши и Украины проводила раскопки у реки Днестр и обследовала находящиеся там курганы. В одном из них был обнаружен женский скелет. Однако он был не совсем обычный, а с ритуальными черными отметинами на костях. Ученые извлекли останки женщины из могилы и отвезли в Познань на исследования.

Результаты показали, что краска, которой наносился орнамент, по составу напоминает древесную смолу. Также исследователи предположили, что краска на кости была нанесена уже после захоронения, а потом еще раз обновлена, а могила снова запечатана. По догадкам археологов, эта женщина умерла в возрасте 25-30 лет и очень много значила для общества, в котором проживала, так как ее останки были достаточно бережно сложены. Следов поселений рядом не было обнаружено, а это значит, что умершая принадлежала к кочевому народу, который передвигался на больших телегах и не останавливался нигде надолго.

Ранее сообщалось, что в Италии был обнаружен скелет мужчины, у которого вместо части руки был привязан нож. Археологи предположили, что руку до предплечья мужчине отрезали при жизни в бою, а нож привязали, чтобы показать воинственность своего соплеменника.