«Кровавая Луна»: Астрономы дали советы по наблюдению затмения

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Сегодня, 27 июля, состоится очень необычное и яркое лунное затмение, и ученые дали предварительные советы о том, как лучше рассмотреть это явление.

Египетская специальная комиссия Национального научно-исследовательского института астрономии и геофизики сообщила, что наиболее удачным местом для того, чтобы увидеть такое явление, как «Кровавая Луна», будет именно Египет и Африканский континент в целом, так как в настоящее время в государстве наиболее подходящая погода для наблюдения, ведь на небе нет ни облачка и оно очень ясное.

Однако специалисты из МГУ также дали свои советы по наблюдению затмения. Так как россияне все-таки не живут в Египте, Дмитрий Колесников посоветовал им взять наиболее мощный бинокль и смотреть на юг в месте, где будет наилучший обзор. По предварительным данным, середина и наиболее ярко выраженное лунное затмение наступит в 23:21 по московскому времени. Потому ученые советуют не ложиться спать в это время, а попытаться понаблюдать за уникальным для планеты Земля явлением.