Учёные создали контролируемую мыслями роботизируемую руку

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Она способна делать сразу несколько вещей. Подобная помощница человека вместо утраченной конечности сделана впервые в мире.

Учёные создали очередную роботизируемую руку. Её «революционной» особенностью является то, что она может контролироваться мыслями.

Это изобретение сделали японские учёные, работающие в Университете Киото. Свои исследования они производили на здоровых пациентах.

Им предлагалось решить достаточно сложную задачу с применением двух своих рук. Одновременно в эксперименте участвовала и третья конечность. Испытуемые должны были управлять ею мыслями.

15 японцам, согласившимся принять участие в эксперименте, было предложено своими собственными руками решать сложную задачу по перемещению шара на плоскости. Одновременно им на головы надели специальные шлемы, а рядом разместили манипуляторы, управляемые при помощи импульсов мозга.

Им пришлось при основном упражнении силой мозга управлять манипулятором, который должен был схватить предлагаемую ему бутылку с водой.

8 человек из 15 сумели справиться с заданием с первого раза, заставив роботизированную руку действовать в соответствии с мыслями.

Впрочем, пока новому протезу доступно лишь открытие и сжатие ладони.

В то же время не стоит забывать, что Мересьев, у которого были ампутированы обе ноги, смог подняться в воздух, управляя своими несовершенными протезами не с помощью мозга, а с помощью силы духа. И летал, и сбивал немецких асов.