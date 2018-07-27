В Великобритании медики едва успевают угнаться за новыми технологиями

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Там уже отмечено появление регенеративной медицины, искусственной утробы, «умных» таблеток и многого другого. Это благоприятно действует на здоровье пациентов.

В Великобритании медики встали перед неожиданной проблемой. Они едва успевают угнаться за последними исследованиями и новыми технологиями в их сфере.

В частности, с помощью последних приложений можно достигнуть улучшений не только в физическом, но и в психическом здоровье. Этому способствуют специальные помощники, которые заняты ежедневной эмоциональной поддержкой и психологическими консультациями своего пользователя.

«Умная» таблетка, попав в желудочную среду, может отсылать полученные ею данные на наклеиваемое на грудь небольшое устройство. И никакого глотания шлангов.

Медики Великобритании скоро получат в своё распоряжение и искусственные утробы. Это связано с тем, что в этой стране досрочно каждый год рождаются больше 60 тысяч младенцев. Искусственное приспособление поможет спастись зародышам, возраст которых не превышает 23-х недель. Опыты пока, правда, проведены лишь на ягнятах.

Регенеративная медицина позволяет, в перспективе, выращивание искусственного пищевода. Он поможет пациентам нормально глотать, после удаления естественного органа.

В то же время, наука – наукой, а традиции – традициями. Новации - для сложных болезней. Для обычных у народа по-прежнему в силе травяные отвары, подорожник, горчичники, простой активированный уголь и многое другое.