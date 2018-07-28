Ученые: Ледники Антарктиды невероятно быстро тают

Сегодня, 05:15

Исследователи из Калифорнийского университета в Ирвайне обнаружили, что крупные ледники значительно уменьшились в размерах и снизили свою массу.

Ледник Тоттена и ледник Московского университета катастрофически быстро тают. Ученые уверены, что когда эти ледовые образования исчезнут полностью, уровень Мирового океана станет выше на 5 метров.

Эти ледники находятся в восточной части континента. Ранее считалось, что эта часть Антарктиды не так быстро теряет свой ледяной покров из-за надвигающегося на Землю глобального потепления. Исследования профессора Эрика Риньо объясняют таяние этих ледников наличием теплых течений океана, которые омывают эти ледовые глыбы. Ряд исследований подтвердил, что ледники восточной и западной частей Антарктиды одинаково важны для сохранения жизни на планете в том же качестве, что и сегодня.

Уже достоверно установлено, что с апреля 2002 г. по сентябрь 2016-го оба ледника ежегодно теряли по 18 млрд т льда каждый. Получается, что за 14 лет и 5 месяцев уровень Мирового океана повысился на 0,7 мм.

Если скорость таяния всех ледников на Земле не изменится, то уже к 2040 год Антарктида полностью останется без льда.

Уйдут под воду такие города, как Архангельск, Астрахань, Санкт-Петербург в России, Таллин в Эстонии, Рига в Латвии, европейские столицы Рим, Лондон, Дублин, Амстердам и Стокгольм. В Северной Америке уйдут под воду десятки городов на востоке и западе материка. Не станет Нью-Йорка, Вашингтона и Лос-Анджелеса.

Пугает прогноз того, что неизбежны многочисленные эпидемии. Заболевания, которые распространены сейчас на территориях беднейших стран Африки и Средней Азии, совсем скоро «переберутся» и на другие континенты.

Ученые считают, что неизбежно возрастет число стихийных бедствий. Ураганы, цунами и наводнения обрушатся на землян и станут обыденностью во всех уголках планеты без исключения.

Тяжелейшим последствием таяния ледников станет сильнейшая нехватка пресной воды на планете Земля.