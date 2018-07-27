Учёные рассказали о причинах синдрома внезапной детской смерти

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Ежегодно синдром уносит десятки детских жизней. Смертность среди младенцев происходит по причине внезапной остановки дыхания без видимой причины.

Учёные из Великобритании проанализировали 27 дел о синдроме внезапной детской смерти за последнее время. Оказалось, что в 18 случаях летального исхода по неизвестной причине родители ребёнка были наркозависимыми или алкоголиками. В 14 случаях у родителей обнаружены психические заболевания. В 13 ситуациях у родителей была судимость. Ещё в 9 случаях - подозрения на домашнее насилие.

Специалисты рассказали, что основной причиной смертности среди детей стала халатность родителей. 18 семейных пар не проходили обучение и не получали сторонней помощи по уходу за ребёнком. У 11 родителей из 27 были неподходящие условия для жизни новорождённого.