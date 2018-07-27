Лингвисты: Дети могут стать ключом для общения с инопланетянами

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Охотники за инопланетной жизнью пытаются найти признаки любого её проявления на Земле, а также постараться выйти на контакт с пришельцами. Однако специалисты уверены, что при встрече возникнет проблема в общении, которую непросто преодолеть.

Шери Уэллс-Дженсен, профессор лингвистики из Университета города Боулинг-Грин, серьезно занимается вопросом того, как будет происходить контакт с первыми пришельцами, которых встретят люди. Специалист уверена, что в первую очередь человечество обратится к экспертам, работающим с различными языками, и это будет серьезной ошибкой.

Профессор уверена, что первое общение между человеком и пришельцем будет происходить при помощи картинок и знаков. Но, она отмечает, что у взрослых людей уже сформировались свои взгляды на жизнь, а также общение. Поэтому специалист считает, что ключом к успешному контакту станут совсем не лингвисты. Специалист отмечает, что полезными в данном вопросе могут оказаться дети, которые только начинают познавать мир, и они смогут быстро привыкнуть и понять систему общения пришельцев.