Уфолог нашёл на Луне здание, которое в NASA долго скрывали

Сегодня, 17:56

Необычный «белый» дом был найден известным американским уфологом во время просмотра фотографий NASA в Сети.

Тайлер Глокнер, исследователь внеземной жизни, давно и часто занимается тщательным инспектированием фотографий, которые допускают в Интернет космические агентства по всему миру. И с завидной регулярностью он находит странные объекты на космических телах. Так, при помощи интернет-платформы он «переместился» на Луну. Изображения с неё также проходят отбор специалистами NASA.

Уфолог обнаружил необычное здание, которое не увидеть при других углах обзора. На снимке это строение значительно выделяется среди окружающего ландшафта и располагается рядом с кратером. Строение отбрасывает тень, а при детальном рассмотрении можно заметить открытые окна или двери. Глокнер предположил, что этот «белый дом» - здание, построенное инопланетянами на поверхности Луны, или оно вовсе принадлежит NASA, которое скрывает его во благо людям. В Сети мнение пользователей разделилось. Некоторые считают, что фото - обман зрения: на нём мог быть запечатлён спутник.