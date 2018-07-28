В Туве археологи обнаружили два доисторических скифских захоронения

Сегодня, 03:15

Это самое крупное и раннее историческое свидетельство погребальных обрядов скифов в этом регионе.

В начале лета в Красноярском крае стартовала экспедиция, которую организовало Русское географическое общество. Руководителем международной группы археологов стал председатель Красноярского краевого отделения РГО Игорь Анатольевич Спириденко.

Как известно, в Туве часто находят различные древние артефакты. Этому способствует вечная мерзлота, благодаря которой исторические ценности отлично сохраняются.

Не стала исключением и эта экспедиция. Уже в самом начале раскопок археологи обнаружили два доисторических скифских захоронения в районе курганного могильника Туннуг.

Находка считается многообещающей. По предварительным данным, оно может относиться к IX веку до нашей эры и должно быть очень богатым на артефакты, так как его продолжали использовать несколько столетий. Такой вывод ученые сделали на основании обнаруженных археологических ценностей: каменного, бронзового и железного наконечников, бронзовых изделий, каменных дисков, черепков и человеческих и животных останков.

Археологов ждет еще немало открытий в Туве. Кроме вечной мерзлоты, сохранности артефактов способствует еще и месторасположение кургана Туннуг. Он находится в пойме реки Уюк в Уюкской котловине, куда добраться можно только на гусеничных болотоходах.