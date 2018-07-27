Три процента россиян считают, что Земля плоская

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В мире становится все больше приверженцев теории плоской Земли, и Россия не является исключением.

Опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения в российском обществе, показал, что три процента россиян абсолютно уверены в том, что ученые вводят человечество в заблуждение и Земля на самом деле все-таки плоская. Девяносто три процента жителей РФ считают, что наша планета имеет форму шара. Остальные четыре процента решили воздержаться или затруднялись ответить точно.

Согласно результатам исследования социологов, приверженцев Общества плоской Земли становится все больше. Почему так происходит? Люди, неуверенные в чем-то или же те, кто не может утверждать на все 100%, так как этого не видел, побывав в сообществе теории о том, что Земля плоская, легко переходят на их сторону.

К сожалению, ученые не могут остановить этот процесс, так как основатели данной теории голословны в своих высказываниях и, по мнению многих исследователей, просто незнакомы с законами физики и термодинамики. К этому возникает множество вопросов: как же летают самолеты, извергаются вулканы и, собственно, на чем находится в таком случае наша планета. Все эти вопросы уходят в пустоту и ученые пытаются не спорить с последователями этого культа, которые пытаются отбросить человечество на много веков назад, когда люди верили, что Земля находится на спине у огромной черепахи.