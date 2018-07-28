Учёные построили самый миниатюрный в мире дом

Сегодня, 01:45

Домик высотой всего в 15 микрометров состоит из наночастиц и умещается на оптическом волокне, которое значительно тоньше человеческого волоса.

Сконструировали и построили самый миниатюрный в мире дом французские учёные, инженеры из института Femto-ST в Безансоне. Подробно о крошечном строении написал журнал Popular Mechanic. Базой для строительства стала система uRobotex. В ней взаимодействуют микроскопические роботы, которые способны возводить самые мельчайшие структуры. Строительным материалом послужили специальные кремниевые мембраны. Процессом постройки самого миниатюрного в мире дома управляли с нескольких компьютеров, наблюдая через микроскоп. Сборка конструкции производилась в специальной камере с вакуумом.

В дальнейших планах французские инженеры ставят перед собой задачу добиться полной автоматизации процесса, а также довести размер возводимых конструкций до 100 нанометров. Нужны такие нанотехнологии во многих областях: начиная от медицины и заканчивая космической отраслью. Созданные микроструктуры могут использоваться для мониторинга в кровеносной системе человека болезнетворных бактерий и вирусов, а также для сверхточной калибровки механизмов космических аппаратов.