Учёные рассказали о самой масштабной болезни

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Этим недугом страдает 850 миллионов населения Земли, что в 20 раз больше, чем больных раком и СПИД/ВИЧ.

Учёные рассказали, что болезни почек стали настоящей эпидемией, которая является очень недооценённой. Проблемы с почками наблюдаются у 850 миллионов людей по всему мире, и эти показатели минимальны.

850 миллионов больных человек – это в два раза больше диабетиков, которых насчитывается 422 миллиона, и в 20 раз больше, чем больных раком и ВИЧ/СПИД, которых на Земле насчитывается 42 миллиона и 37 миллионов соответственно.

Говоря о самой масштабной болезни, учёные рассказали, что, к примеру, в Южной Африке 67% всех людей с болезнями почек умирают. Огромное количество людей даже не осознаёт, что проблемы с почками могут приводить к серьезным недомоганиям.

Дэвид Харрис и Адира Левин из Международного общества нефрологов заявляют, что учёным нужно сосредоточиться на проблеме болезней почек по всему миру. Считается, что изначально больной не чувствует никаких симптомов и недуг проходит незаметно. В это же время у человека может развиться побочная проблема с сердцем, появиться инфекции и другие серьёзные проблемы.

Хронические болезни почек встречаются у 10% мужчин и 12% женщин по всей планете. Около 11 миллионов человек нуждаются в пересадке почек. Такая проблема наблюдается из-за нехватки ресурсов. Кроме того, от почечной недостаточности страдают 13 миллионов человек, что ещё больше усугубляет ситуацию.

К примеру, в 2013 году от хронических болезней почек умерли 1,2 миллиона людей. Однако весь научный мир обходит вниманием эту проблему. Такие же настрои наблюдаются и у общественности. Однако, по убеждению Дэвида Харриса, из-за масштабов проблемы нужно начать исследования, которые могли бы улучшить ситуацию.