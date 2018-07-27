«Храпит, как свинья»: Учёные рассказали, как не обращать внимания на храп и спать всю ночь

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Компания Bose изобрела новые шумоподавляющие наушники, которые дают возможность людям, у которых проблемы со сном, не просыпаться от резкого раздражающего шума.

Иногда один из членов семьи храпит буквально как дикая африканская свинья. Многим людям такой сильный храп, к примеру супруга, мешает спать, и они прибегают к различным способам от его избавления. Некоторые даже решаются на гипноз и нетрадиционную медицину. Для людей с чутким сном не могут не обращать внимание на храп и спать всю ночь спокойно.

Недавно же компания Bose представила специальные беспроводные наушники, которые предназначены для людей с чутким сном. Они могут подавлять храп, ночной лай собак и звук проезжающих под окном автомобилей. Называется устройство Sleepbuds и стоит 250 долларов.

Разработчиков Sleepbuds вдохновило исследование Национального института сна. Оказывается, что почти 60% взрослых американцев испытываю проблемы со сном и просыпаются от окружающего шума хотя бы раз за ночь.

Учёные из Университета в Сан-Франциско рассказали, что люди могут потерять сон от самых, казалось бы, незаметных внешних факторов, таких как комнатная температура, звук разблокировки смартфона и даже свет ночника.

Новое же устройство Sleepbuds способно лишить человека всех раздражающих внешних факторов во время сна. Исследователи давали подопытным наушники и просили включать на ночь звук проезжающего поезда. Оказалось, что даже люди с проблемами сна смогли выспаться.