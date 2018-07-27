Доктор: «Кровавая Луна» скажется на здоровье людей

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Лунное затмение не лучшим образом сказывается на самочувствии человека, особенно если он страдает психическими расстройствами, рассказал доктор комплементарных наук Владимир Паренаго.

Природные явления воздействуют на все живые организмы, человек не является исключением. У людей есть несколько типов психической деятельности, которые зависят от лабильности к влияниям окружающей среды. Если человек легко поддается гипнотическому воздействию или во время предыдущих лунных затмений у него наблюдались нервно-сосудистые расстройства, сегодня ему необходимо вести себя предусмотрительней, рассказывает ученый в области комплементарных наук.

«Кровавая Луна» непременно скажется на здоровье людей, которые не смогут предупредить ее. Если человек постоянно сидит за компьютером, не выпускает из рук телефон, неправильно питается и злоупотребляет вредными привычками, сегодняшний день дастся ему очень тяжело, уверяет Владимир Паренаго.

Защититься от «кровавой Луны» людям помогут контрастные души, стабилизирующие кровяное давление, вегетарианское питание, очищающее организм от шлаков и эмоциональный настрой. Подобным образом доктор комплементарных наук рекомендует защищаться не только от лунного затмения, но и от любых стрессовых для организма ситуаций.

Напомним, 27 июля над Землей зависнет «кровавая Луна». Продлится уникальное космическое явление 4 часа, а увидеть его можно будет практически с любой части России. Примечательно, столь длительных Великих противостояний Марса и лунных затмений в XXI веке еще не было.