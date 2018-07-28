Растения покорят космос с помощью ИИ из России

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Искусственный интеллект сможет точно рассчитать необходимое количество биомассы и кислорода. Это очень важно при полётах к дальним планетам.

Длительные полёты в космос потребуют полностью автономных систем. Растения покорят его с помощью ИИ из России.

Вода, кислород и продукты питания, в перспективе, должны бесперебойно производиться на борту космического аппарата сколь угодно долгое время.

Таким образом, расчёт необходимой биомассы выходит на первый план. При избытке, миссия становится дорогостоящей. При недостатке – обречённой на гибель.

Преимуществом метода является то, что трёхмерное изображение растения достаточно получить для каждого его вида лишь один раз. Затем, для того, чтобы прогнозировать прирост биомассы, можно пользоваться обычными камерами.

ИИ уже продемонстрировал свою эффективность. Программа смогла правильно предсказать скорость роста помидор и салата в космических условиях, на протяжении первых 30 дней, после того, как они были высажены.

Не секрет, что многие разработки «на войну» или для космоса в дальнейшем оказываются весьма востребованными и в обычной жизни.

Население Земли демонстрирует свой постоянный рост. При этом необходимо не входить в дисбаланс с природой. На первый план всё более настойчиво выходит проблема точного земледелия. Оно поможет в борьбе с голодом. Российская ИИ может стать полезной в этих расчётах для продовольственной безопасности землян.