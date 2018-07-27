Диетологи назвали идеальный для здоровья продукт на ужин

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Им оказались обыкновенные куриные яйца. Они позволяют организму полноценный 8-часовой отдых и борьбу с болезнями.

Продукты, которые люди едят на ужин, сильно влияют на качество ночного отдыха. Диетологи назвали идеальный для этого продукт, одновременно полезный для здоровья.

Если яйца употребляются на ужин, в человеческом организме происходит повышенная выработка мелатонина. Этот гормон отвечает за регулировку суточных ритмов и вызывает сонливость.

Также диетологи отметили, что триптофан, содержащийся в яйцах, ведёт к снижению нервозности, вспыльчивости и благотворно влияет на качество сна.

В яйцах много витаминов В, селена, биотина, рибофлавинов и тиаминов. Эти вещества сохраняют здоровье волос, ногтей и кожи. Помимо того, у них хорошие противораковые свойства.

Употребление яиц также способствует снижению веса. Их оптимальное количество за сутки для принятия в пищу равняется двум.

На завтрак диетологи, напротив, рекомендуют заняться белковой пищей. Она надолго обеспечивает чувство насыщения и соблазн съесть в обед шоколадку становится намного меньше.

Тут у диетологов некоторая нестыковка. В полезности белковой пищи с утра не сомневается никто. Однако, не ранее, чем через два часа после пробуждения. Мало кто проводит дома столько времени перед походом на работу или отведением малышей в детские учреждения.

Также диетологи не сообщили, в каком виде полезнее употреблять яйца: сыром, жареном или варёном. А если в варёном, то вкрутую или всмятку.