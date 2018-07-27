Бывший сотрудник Пентагона требует сообщить итоги дела о гигантском НЛО

Сегодня, 16:00

По словам полковника ВВС Дэвида Ши, население интересуется этим делом, и по какой причине его вдруг прикрыли, непонятно.

Тем более, что есть доказательства – пришельцы действительно бывали на Земле, совершив посадку на территории Невады. Дэвид Ши работал в качестве пресс-секретаря ВВС по НЛО в период с 1967 по 1971 год. Мужчина отметил, что он – агностик. То есть, он не отрицает, что может быть Бог, но и никакая религия ему не интересна. Именно поэтому бывший работник Пентагона легко воспринимает тот факт, что некие объекты, замечаемые техникой или людьми, относились к гигантским космическим кораблям, управляемым пришельцами. До 1969 года существовал проект «Blue Book», где изучали заявления о том, что появлялось НЛО. Однако ничего так и не нашли.

Дэвид Ши заявил, что итоги были определены, но их предпочли скрыть. Имелась как информация, так и ряд вещественных доказательств. Исследователь потребовал сообщить населению правду. Стоит отметить, что ряд уфологов ранее высказывали подозрения о связи американских военных с пришельцами. Были мнения, что даже техника разрабатывается совместно или вовсе на основе инопланетных разработок. Однако эти версии официально так и не подтвердились.