Учёные: Одной из причин ускоренного старения является многодетность

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Специалисты, работающие в США, решили, что всё дело в детях. Этот вывод относится лишь к женщинам.

В Северо-Западном университете США провели исследование. В результате, ученые сделали заключение, что одной из причин ускоренного старения женщин является их многодетность.

В эксперименте участвовала тысяча филиппинок. Их возраст был от 20 до 22 лет. Среди них были как бездетные, так и те, у которых уже трое малышей. У добровольцев изучали биологические маркеры, в частности, длину теломер.

Данные анализа показали, что после рождения каждого ребёнка женские клетки «старели» на 0,5-2 года. Этот показатель был тем выше, чем в более юном возрасте беременели девушки.

В то же время при протекании самой беременности никаких изменений в биологических маркерах не наблюдалось, несмотря на то, что именно в этот момент женский организм мобилизует все свои силы.

Впрочем, выводы учёных трудно назвать вполне достоверными. Многодетные звёзды Голливуда продолжают демонстрировать свою отличную форму.

Помимо того, у филиппинок мог быть разный социальный статус, что вполне вероятно. Феномен ускоренного старения мог вызваться не наличием детей и их количеством, а трудностями с тем, как их прокормить.

Также необходимо отметить, что эксперимент проводился с очень узкой возрастной группой. Не исключено, что, в последующем старение даст «задний ход», когда у женщины будет большая и дружная семья, живущая в достатке.