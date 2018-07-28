Ученые: В метеорите из Бурятии найден новый минерал

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Уакитит уже зарегистрирован, его представили в Москве. Исследование провели сотрудники УрФУ из Екатеринбургу вместе с коллегами из Новосибирска и Улан-Удэ.

Российские ученые заявляют, что в метеорите из Бурятии «Уакит», который упал в 2016 году, найден новый минерал, получивший название уакитит. Он состоит из нитрида ванадия и уже был официально зарегистрирован. Как поясняет профессор Виктор Гроховскийи, изначально эксперты получили точные данные о структуре минерала в кристаллическом плане, а после делали окончательные выводы.

В современной науке существует три группы метеоритов: каменные, железные и железно-каменные. В Бурятии космическое тело отнесли к железным, которые встречаются в 5,7% случаев падений, они состоят из сплава железа и никеля. Метеориты часто падают на Землю, но не все могут долететь до поверхности в полном своем составе, поскольку атмосфера испепеляет объект.