Учёные: Раны во рту заживают быстрей, чем порезы на теле

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В ротовой полости активизируется целый ряд заживляющих генов, чего не происходит на участках тела. Вопрос в том, как учёным запустить их активизацию на коже.

Ранее предполагалось, что раны во рту заживают быстрее из-за особой среды в ротовой полости. Однако недавнее исследование учёных из Университета Калифорнии в Сан-Диего эту теорию опровергает.

Во время изучения рта исследователи обнаружили, что быстрому заживлению способствует наличие там специальных генов. Ученые рассказали, что они выбрали группу добровольцев из 30 человек и сделали им в полости рта и на плечах небольшие порезы.

В результате оказалось, что раны во рту затянулись быстрей, чем порезы на теле. Эксперимент показывает, что причина в генах SOX2, PITX1. PITX2, а также PAX9. Они начинают активизироваться при появлении ран во рту, но в это же время клетки кожи уровень генов не поднимают.

Исследователи объяснили, что указанные гены ответственны за скорость процесса восстановления и за пролиферацию соседних клеток, благодаря чему область возле пореза или раны заживает быстрее.

Стоит отметить, что с точки зрения эволюции заживления ран в полости рта намного важнее для человека, чем заживление ран на теле. Дело в том, что с порезами во рту люди бы не смогли есть длительное время. Поэтому на эволюционном пути человека появилась способность повышения заживляющих генов, ведь в доисторические времена не было врачей и медикаментов.

Сейчас остаётся не известным, когда именно человек обзавёлся такой способностью. Кроме того, есть версия, что возможность заживлять быстро раны во рту людям достались от древних животных.

Как бы то ни было, новое исследование поможет в создании лекарства для заживления ран на теле. Оно будет увеличивать уровень указанных генов и быстрей лечить порезы.