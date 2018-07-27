Точнее всех: Китай запустил в космосе атомные часы

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Погрешность космического хронометра – 1 секунда за 160 тысяч лет. Это подтверждается 15-ю месяцами полёта.

Китай запустил в космосе атомные часы, работающие точнее всех. Впервые они стали «холодными». Охлаждение часов производится лазерами. Те, в свою очередь, работают от космических лучей.

Охлаждение атомов лазерами производится почти до абсолютного нуля. Учёные давно установили, что точность атомных часов повышается, если температура чрезвычайно низкая.

Принцип действия часов в измерении вибрации атомов, когда они находятся в свободном падении, ни с чем не взаимодействуя. В аналогичных часах, работающих на Земле, атомы приходилось всё время «подбрасывать».

Атомные часы, которые заработали в космосе, по размеру намного меньше своих земных собратьев. Это создавало дополнительные трудности в изготовлении. Помимо того, этот «хронометр» было необходимо защитить от воздействия радиации и «научить» работать в условиях микрогравитации.

В ходе эксперимента учёные получили подтверждение, что «поведение» холодных атомных часов в космосе – идеально. Они вполне могут пригодиться для экспериментов в безвоздушном пространстве.

В Китае ещё не определились с прикладным применением этих часов. Пока что те используются лишь в научных целях. Однако, можно не сомневаться, китайские специалисты найдут, в каких отраслях уже скоро будет использоваться их изобретение.