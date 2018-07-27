Учёные научились лечить болезнь Альцгеймера без побочных эффектов

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Ультразвуковые волны помогают безопасно восстановиться от наиболее распространенной формы деменции, установили ученые из Университета Тохоку.

Когда клетки мозга получают недостаточное количество кислорода, они сильно повреждаются или погибают. Развиваются нейродегенеративные недуги, в частности, болезнь Альцгеймера. В Японии научились лечить самую распространенную форму деменции, проведя уникальные лабораторные опыты на мышах.

В исследовании участвовали две группы грызунов. Первой приток крови к мозгу был затруднен хирургическим путем, вторая подверглась генной инженерии. Сымитировав болезнь Альцгеймера, японские ученые начали подвергать мышей воздействию ультразвуковых волн. Революционный метод лечения повторялся три раза в день на протяжении 20 минут.

Как итог, когнитивная функция у второй группы грызунов значительно улучшилась без побочных эффектов. Эксперты намерены в будущем лечить болезнь Альцгеймера ультразвуковыми волнами у людей. Еще один безусловный плюс нового метода – он не требует анестезии и хирургического вмешательства.

Ранее американские ученые из Колумбийского университета установили, что ежедневное потребление сахара увеличивает риск развития болезни Альцгеймера у пожилых людей. Уникальное исследование специалистов длилось 7 лет. Наблюдая за здоровыми 2226 людьми, эксперты засвидетельствовали деменцию у 429 из них. Все больные суммарно добавляли около 30 грамм сахара в чай или еду, тогда как даже 5-6 грамм сахарозы увеличивают риск развития болезни Альцгеймера.