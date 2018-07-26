Эксперты: Ботокс способствует сокращению пор

Сегодня, 23:07

Инновационный подход эффективнее выравнивает кожный покров, чем смягчающие кремы и маски.

Доктор Муххамад Мирза нашел новый способ борьбы с угрями. Он выяснил, что ботокс способствует сокращению пор, а значит, в поры не смогут проникать частицы отмершей кожи, макияж, кожное сало и просто грязь. Эксперты из области косметологии и дерматологии пришли к выводу, что ботокс очень эффективное средство не только для омоложения кожи, но и для лечения и профилактики угревой сыпи. Дело в том, что он блокирует сигналы нервной системы о том, что организм перегрелся, поэтому количество выделение кожного сала и пота резко сокращается, а поры остаются чистыми.

Процедура по сужению пор обычно безопасна и безболезненна. На начальном этапе кожу очищают и питают коллагеном, затем с помощью концентрированного раствора салициловой кислоты поры очищают. Далее следует аппаратное удаление верхнего слоя омертвевшей кожи и удаления детрита. Завершают процедуру инъекции ботокса.

Результаты можно увидеть практически сразу. Следы от уколов исчезнут за пару дней, а кожа станет подтянутой, гладкой и сияющей.