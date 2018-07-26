Ученые раскрыли секрет «эффекта летнего пениса»

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Оказалось, что в летнюю пору размер полового члена у мужчин несколько увеличивается, что и доказали пользователи соцсетей.

Американский пользователь социальных сетей на днях спросил у своих подписчиков меняется ли размер их мужского достоинства в зависимости от сезона. И многие мужчины, действительно измерив свои гениталии, сообщили, что их пенис увеличился, по сравнению с зимним периодом. Данный эксперимент породил множество вопросов и мужчины решили их задать врачам: почему же это происходит. Как оказалось, ученые доказали, что в жару возможно достижение «эффекта летнего пениса», то есть он увеличивается из-за повышения температуры окружающей среды. Врачи раскрыли, что секрет в том, что сосуды, находящиеся в половом члене во время жаркой погоды расширяются и зрительно увеличивают размер достоинства, а в холодную погоду наоборот, мошонка подтягивается, зрительно уменьшая пенис. Это необходимо для того, чтобы поддерживать оптимальную температуру для сперматозоидов, которые находятся в мужском организме.

Также ученые объявили, что заниматься сексом может быть вредно для здоровья. Они провели эксперименты на грызунах и оказалось, что частые половые сношения с разными самками, а также борьба за них с другими самцами ужасно выматывает маленьких героев, потому умирают они гораздо чаще. Но такого эффекта для людей не наблюдается, так как им не приходится смертельно бороться за каждую самку день и ночь. Даже наоборот, частый секс полезен для организма и приводит его в тонус, особенно у женщин.