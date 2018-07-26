Ученые: Старение тела начинается с ног

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Еще в древнекитайских медицинских трактатах секрет молодости и долголетия связывали с активными точками в пятках.

В традиционной китайское медицине стопам человека всегда уделяли особое внимание. Ведь даже в древности было известно, что старение тела начинается с ног и поднимается выше, распространяясь по всему организму. Ведь именно на стопах расположены рефлекторные зоны и множество нервных окончаний, которые отвечают наравне с мозгом за функционирование всего организма. Подтверждением этому может служить такой пример: если человек в холодное время года промочил ноги, то они вряд будут болеть, а вот насморк, к сожалению, лечить придется.

Поэтому прислушаемся к советам древних мудрецов. Для сохранения молодости, красоты и здоровья, по их мнению, достаточно придерживаться четырех правил: гимнастика для стоп, удары по ним же, массаж и пешие прогулки.