Европейский суд отнес CRISPR-продукты к ГМО

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По решению высшей судебной инстанции ЕС CRISPR-продукты приравнены к генетически модифицированным продуктам.

Стало известно, что технологии CRISPR, по мнению Европейского суда, практически ничем не отличаются от технологии генной модификации, несмотря на то, что CRISPR лишь вносит в геном, к примеру, овоща, какие-нибудь изменения, или извлекает какое-то одно качество. Предположим, с помощью этой методики возможно выращивать помидоры без семян или же грибы, которые не будут темнеть на воздухе. Чем-то это похоже на современную возможность вмешиваться в гены человека, только на уровне продуктов питания. Однако, судьи посчитали, что такая пища может быть опасной для человека и сообщили, что на CRISPR будет распространяться директива ЕС 2001 года, которая постановила, что для производства данных продуктов необходимо будет особое одобрение и дополнительные проверки, то есть отнес данные научные труда к обыкновенному ГМО.

Соратники движения против ГМО полностью одобрили такое решение. Только ученые не понимают, почему же генная модификация вызывает у людей столько страха. Ведь с помощью редакции генов или же самостоятельного воспроизведения продуктов питания человечество шагнет вперед и перестанет эксплуатировать окружающую среду в таких масштабах.