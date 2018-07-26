Российские учёные смогли оживить червей, которые были заморожены 42 000 лет

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Найденные в Сибири черви, которые были заморожены много лет назад, смогли проявить активность и вернуться к жизни. Их возраст делает их самыми древними организмами, живущими на планете.

Специалисты из Института физико-химических и биологических проблем почвоведения, расположенного в Пущино, смогли вернуть к жизни червей, которые были обнаружены в Сибири. Сама по себе находка представляла научный интерес, так как организмы являются достаточно древними для изучения. Однако факт того, что они смогли проявить активность и есть стал совершенно неожиданным.

Возраст одного из червей составляет около 32 000 лет, второй оказался еще старше – около 42 000 лет. Вернуть к жизни их смогли в чашке Петри. При этом российские специалисты изучали около 300 различных червей, и им удалось обнаружить двух, возможность оживить которых оказалась максимальной. Находка является достаточно ценной для научного мира, так как доказывает возможность возвращения к жизни древних организмов, замёрзших тысячи лет назад.