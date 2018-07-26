«Потрясения и конфликты»: Астролог предупредила об опасностях лунного затмения 27 июля

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Земля вошла в коридор затмений, который предопределит судьбу людей на следующие 18,5 лет, заявила эксперт.

Астролог Марина Скади дала свой прогноз относительно предстоящих природных явлений, которые потрясут планету в ближайшее время. Она предупредила людей об опасностях так называемого коридора затмений, в который погрузилась Земля, в том числе лунного затмения 27 июля.

По словам эксперта, опасный период начался ещё 13 июля. Продолжаться он будет до 11 августа. Во время коридора затмений, утверждает Скади, людей будут подстерегать опасности на каждом шагу. Ожидается, рост преступности, повышается риск катаклизмов и катастроф. Эксперт не рекомендует в этот период заключать разного рода соглашения, а также браки. По словам астролога, растёт риск обострения хронических заболеваний, может резко увеличиться количество смертей по естественным причинам.

В преддверии лунного затмения 27 июля Скади предупреждает о непредсказуемых событиях. Людей, родившихся под самыми разными знаками зодиака, ожидают неожиданные подарки судьбы. Важные дела начинать в этот день категорически не стоит, как и принимать серьёзных решений. Многих людей в пятницу ждут сильные потрясения и конфликты, которым нужно быть готовыми.

Что касается частичного солнечного затмения 11 августа, то здесь нужно о себе, по словам Скади, напомнят события прошлых дней или даже лет. Польза данного дня может заключаться в том, что в людях будет «кипеть» творческая энергия.

Марина Скади (Соколова) является весьма популярным астрологом как в Украине, так и в странах СНГ. Живёт и работает в Харькове в Центре эзотерики и духовного развития «Universum». Её предсказания весьма востребованы среди широкой аудитории.