Учёные: Теперь сотрясение мозга можно определить анализом крови

Изобретение сделано американскими исследователями. Массовое тестирование метода начнётся на людях в ближайшее время.
Технология считается уникальной. Учёные получат возможность, проведя анализ крови, получить подтверждение, что у человека сотрясение мозга.
Таким образом, медики с помощью данного революционного метода получат в своё распоряжение возможность проводить экспресс-диагностику. Следствием этого станет оперативная оценка того, в каком состоянии находится мозг пациента и начать незамедлительное лечение.
Учёные уже сообщили о результатах своих исследований. Метод опробовался на двух тысячах пациентов, у которых были черепно-мозговые травмы. Неправильная оценка степени их тяжести была зафиксирована лишь в трёх случаях.
Если сотрясение головного мозга станет возможным определить простым анализом крови, его компьютерная томография станет, со временем, бесполезной. По крайней мере, при первичном обследовании пострадавшего.
В любом случае, этот метод действует намного быстрее. С его помощью можно предотвратить возникновение многих тяжёлых последствий, пока пациенту будет ставиться диагноз с помощью привычных средств.
Метод основан на определении активности, которую показывают определённые типы белков. Тесты являются почти мгновенными.
Людям, получившим тяжёлые травмы, станет возможным поставить диагноз намного раньше, даже, если они в бессознательном состоянии.
Стоимость прохождения одного подобного теста пока не оглашается.