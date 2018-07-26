Учёные: Теперь сотрясение мозга можно определить анализом крови

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Изобретение сделано американскими исследователями. Массовое тестирование метода начнётся на людях в ближайшее время.

Технология считается уникальной. Учёные получат возможность, проведя анализ крови, получить подтверждение, что у человека сотрясение мозга.

Таким образом, медики с помощью данного революционного метода получат в своё распоряжение возможность проводить экспресс-диагностику. Следствием этого станет оперативная оценка того, в каком состоянии находится мозг пациента и начать незамедлительное лечение.

Учёные уже сообщили о результатах своих исследований. Метод опробовался на двух тысячах пациентов, у которых были черепно-мозговые травмы. Неправильная оценка степени их тяжести была зафиксирована лишь в трёх случаях.

Если сотрясение головного мозга станет возможным определить простым анализом крови, его компьютерная томография станет, со временем, бесполезной. По крайней мере, при первичном обследовании пострадавшего.

В любом случае, этот метод действует намного быстрее. С его помощью можно предотвратить возникновение многих тяжёлых последствий, пока пациенту будет ставиться диагноз с помощью привычных средств.

Метод основан на определении активности, которую показывают определённые типы белков. Тесты являются почти мгновенными.

Людям, получившим тяжёлые травмы, станет возможным поставить диагноз намного раньше, даже, если они в бессознательном состоянии.

Стоимость прохождения одного подобного теста пока не оглашается.