Учёные успешно протестировали лекарство от редкой наследственной болезни

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Наследственный ангионевротический отёк (НАО), несмотря на свою редкую природу, всё же встречается у пациентов разных возрастов и полов и может быть смертельной угрозой. Однако учёные из Франкфурта-на-Майне могут сделать его безопасным.

Специалисты международного исследования отметили, что излечить НАО они не могут, но в их силах сделать его безвредным во всех смыслах. Успешное тестирование проходило в Германии среди 77 пациентов. Препарат под кодовым названием BCX7353 давался одной из групп для применения перорально и показал удивительные результаты.

125 мг лекарства, иногда немного больше, на 75% снизили частоту приступов отёчности, а в 40% совсем их прекратили. Прорыв учёных является важным шагом. Ранее наиболее действенным средством были инъекции, которые были неудобны в применении. Многие препараты, выпускаемые в таблетках, были неэффективными, вызывали серьёзные осложнения, не выписывались при беременности и кормлении грудью или были несертифицированными в большинстве стран. BCX7353 выпускается в капсулах и не вызвал побочные эффекты во время тестирования.