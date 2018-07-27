Ученые раскрыли правильный способ защиты от рака кожи

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Исследователями доказано, что многие люди халатно относятся к нанесению SPF-защиты на свое тело, что неблагоприятно сказывается на здоровье.

Ученые из Королевского колледжа Лондона раскрыли секрет, с помощью которого можно наносить солнцезащитный крем и получать достаточную защиту от рака кожи. Так как многие люди наносят очень тонкий слой крема на свою кожу, чем никак не гарантируют ей защиту от вредного ультрафиолета и только подвергают дополнительному риску. Так называемый метод чайной ложки, по словам исследователей, самый правильный способ нанесения солнцезащитного крема на тело. По 3 мг, то есть пол-чайной ложки, необходимо наносить на каждую руку, на шею и лицо, а полная чайная ложка наносится на каждую ногу, на переднюю зону тела и спину. Только таким образом возможно обеспечить нужный эффект SPF-защиты.

Так как учеными доказано, что частое воздействие солнечных лучей и солнечные ожоги провоцируют рак кожи у человека, иногда даже меланому, самую агрессивную его форму, то должная защита поверхности кожи должна быть обеспечена любыми способами. И с кремом можно даже переборщить иногда, это лучше, нежели недобрать и не иметь никакого эффекта. Ведь показатель излечения при меланоме, когда она обнаруживается на ранней стадии, составляет 94-100%, однако уже после появления метастаз и распространения болезни в другие области организма, шанс выживания падает до 20%.