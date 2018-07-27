Лунное затмение: Учёные сообщили о его влиянии на самочувствие людей

Сегодня, 03:30

Оно будет длительным и, соответственно, может способствовать ухудшению здоровья многих, у кого оно не совсем в порядке. Специалисты предупреждают, к чему следует готовиться.

Наиболее сильное воздействие очередное лунное затмение окажет на тех, у кого кардиологические проблемы. Они, как считают учёные, могут почувствовать ухудшение своего самочувствия.

Врачи-кардиологи считают, что все существующие в природе процессы, так или иначе, оказывают влияние на человека.

В этот день лучше не нервничать и не перегружать себя физическим трудом. Лучше прогуляться по свежему воздуху или остаться дома с хорошей книгой или любимой музыкой.

Не менее опасен этот день и для тех, у кого повышенное давление. Не исключено возникновение неожиданного гипертонического криза

Так же те, у кого вегетососудистая дистония, могут почувствовать нарушение ритма сердцебиения.

Даже здоровые люди могут почувствовать лёгкое недомогание, появление слабости или усталость. Требуется хорошо выспаться, не выходить на солнце и не принимать тяжёлую пищу. Если организм чувствует себя нормально, неплохо отдохнуть рядом с водой в тени.

Психотерапевты, напротив, полагают, что влияние лунного затмения на людей пока не нашло достаточно массового и убедительного подтверждения.

Никакие предсказания не влияют на человека, не знающего о явлениях, или не верящего в их силу.