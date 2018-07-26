Ученые выяснили механизмы общения бактерий внутри популяции

Сегодня, 18:30

Общение между бактериями – это сложный механизм, из-за того, что организмы очень маленькие, а их популяции могут занимать огромные пространства. Ученые смогли выяснить детали обмена информацией одноклеточными.

Для любой группы живых организмов обмен данными – это залог выживания. Специалисты из Калифорнийского университета в Сан-Диего провели исследование на группе бактерий. Некоторые представители популяции были расположены близко к еде, другие - дальше. Так возникает необходимость передать информацию об источнике пищи, всем, кто о нем не знает, чтобы они могли выжить.

Ученые выяснили, что внутри популяции бактерии используют электрохимический сигнал. Он не только предупреждает, но и замедляет процесс поглощения еды ближайшими бактериями, чтобы остальные успели до нее добраться. Также в обмене данными участвует процесс, называемый перколяцией. Он означает, что вещество будет протекать через пористые материалы, благодаря чему может достать представителей популяции даже на ее краю.