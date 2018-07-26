Учёные создали датчик, определяющий болезнь Паркинсона на ранних стадиях по дыханию

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Прибор поможет людям, находящимся в группе риска, вовремя обратиться за врачебной помощью и подобрать действенное лечение.

Опасность болезни Паркинсона заключается в том, что пациент чаще всего не успевает получить качественную медицинскую помощь. Недуг передаётся по наследству, поэтому людям, находящимся в группе риска, стоит особо пристально следить за своим здоровьем. Новый прибор поможет диагностировать болезнь на ранних стадиях до появления очевидных симптомов. К признакам относятся двигательные нарушения, такие как медленная физическая активность, тремор и нарушение координации. Также пациенты страдают от нарушения мимики, провалов в памяти, слюнотечения, проблем с глотанием и сексуальной дисфункцией.

Учёные создали датчик, на данный момент определяющий больных с 81% точностью. Это намного выше результатов сканирования головного мозга или теста на распознавание запахов. Устройство оснащено 40 датчиками на основе наночастиц золота и однослойных углеродных нанотрубок. Каждый элемент диагностирует количество летучих молекул вещества во время дыхания. Результаты выводятся на экран и дают понять, стоит ли обращаться за помощью.