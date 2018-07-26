Ученые советуют есть землю, чтобы избавиться от инфекций

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В качестве примера исследователи привели животных, поглощающих грунт для очистки и оздоровления организма.

Сегодня для профилактики и лечения многочисленных заболеваний используются самые различные лекарственные средства, однако рядовые обыватели не всегда знают, какие именно препараты нужны конкретно им. Учёные в данном случае обращают внимание на животных, которым организм сам подсказывает, чего ему не хватает и, что может помочь улучшить здоровье. Особенно удивительным здесь является тот факт, что большая роль в оздоровлении отводится грунту.

Учёные утверждают, что, как и в случае с животными, земля в рационе человека поможет поправить здоровье. В неё содержатся минералы и вещества, которые так необходимы организму, но отсутствуют в привычной еде. Учёные из Университета Лагоса (Нигерия) доказали, что в глине часто содержатся микроорганизмы, продуцирующие антибиотики. Последние в свою очередь позволяют избавиться от инфекций. Некоторые представители фауны, дабы устранить дефицит отдельных элементов, поглощают грунт килограммами. К примеру, российский биолог Александр Паничев заявляет, что стокилограммовый олень за раз съедает до пяти килограммов глины, а пятитонный слон и вовсе может употребить в пищу несколько вёдер.

Стоит отметить, что среди людей также иногда практикуется поглощение грунта. В Индонезии жители одной из местных деревень собирают на рисовых полях по утрам мягкую и влажную почву. Её используют для приготовления традиционного блюда - ампо. Крестьяне уверены, что земля позволяет избавиться от головной и зубной боли, а также беременным женщинам родить здоровое потомство.