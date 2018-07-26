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Находки приоткроют тайну масштаба и силы пожара на усадьбе купца Александра Милославского, уверяют эксперты.

В Москве археологи нашли следы Великого Троицкого пожара 1737 года. Речь идет о возгорании в доме купца, которое быстро распространилось по территории Москвы. В итоге 12 тысяч зданий сгорели до тла, и погибли в тяжелых муках подданные Елизаветы Петровны, младшей дочери Петра I и Екатерины I, рождённой за два года до их вступления в брак.

«Археологи обнаружили в Москве новые следы Великого пожара 1737 года», заявил руководитель Департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.

Специалисты презентовали свои находки, среди которых были: 55 фрагментов старинной плитки; сожженные Великим пожаром две монеты 1736–1737 годов выпуска; фрагменты кухонных горшков из белой глины. Все эти раритетные элементы древнего наследия будут изучены экспертами, после чего экспонаты отправят в музеи и на выставки. Стоит отметить, что ранее на Ивановской горке не находили столь отчетливых доказательств пожара. Такое неожиданное везение археологи связывают с неточностью карты пожара, которой руководились в поисках ранее. После раскопок, стоит пересмотреть очерченный план Москвы 1737 года и внести изменения.