Ростех: Разработан парашют для эвакуации людей из зданий

Сегодня, 00:30

Госкорпорация Ростех сообщила о том, что демонстрация новинки состоялась на аэродроме Киржач во Владимирской области.

В отличие от парашютной системы эвакуации «Шанс» новый образец разработан таким образом, что допускает эвакуацию людей с малой высоты – от 30 м. Это – высота девятиэтажного дома. Значит, с помощью этого парашюта можно эвакуировать людей из горящих зданий.

Парашют не требует никакой специальной подготовки от человека: на необходимой высоте купол раскрывается автоматически. Масса эвакуируемого человека при этом должна быть в пределах от 50 до 120 кг.

В холдинге «Термодинамика», входящем в госкорпорацию «Ростех» утверждают, что такой парашют будет востребован компаниями, эксплуатирующими жилые дома и вообще высотные сооружения.

Генеральный директор «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что в их планах – выпуск парашютов для эвакуации людей на недавно построенном заводе под Владимиром в количестве не менее 2 тыс. в год. Такой объем производства ориентирован не только на внутренний спрос, но и на экспорт.