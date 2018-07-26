Сексологи рассказали, как правильно заниматься сексом в жаркую погоду, если нет кондиционера

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Секс в жаркую погоду может быть потным и липким, а потому некоторые люди находят его довольно неприятным в летнее время года. Однако сексологи призывают людей не отказывать от близости в жару, даже если нет кондиционера.

Опытный сексолог Аннабель Найт рассказала, как стоит правильно заниматься любовью и не испытывать дискомфорта из-за жары. Эксперт призывает влюбленных побаловать себя медленным и чувственным сексом. Этот тип близости гораздо менее энергичен и подойдет для жаркой погоды. Также не стоит забывать о сексе в душе.

Кроме того, постельное белье должно быть изготовленным из натуральных материалов. Также можно держать пару стаканов холодной воды на прикроватных столиках и не забывать пить воду в процессе, что поможет спастись от жары.