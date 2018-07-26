Ученые: Мужчины не специально врут о количестве сексуальных партнеров

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Ученые из Великобритании сообщили, что мужчины не специально врут о том, что у них был секс со многими женщинами или девушками. Результаты исследования были опубликованы в издании Journal of Sex Research.

Доктор Кристин Митчелл, возглавлявшая исследование Института здоровья и благополучия, сказала: «Большая разница между мужчинами и женщинами связана с тем, как мужчины и женщины подсчитывают своих партнеров. И если некоторые мужчины наугад сообщают о большом количестве сексуальных партнеров, то женщины склонны к тому, чтобы точно подсчитывать каждый раз с новым мужчиной».

Опрос сексуальных ориентаций и образа жизни людей в возрасте от 16 до 74 лет показал, что мужчины точно не могут сказать, сколько у них было женщин, так как просто не помнят эту информацию. В свою очередь представительницы прекрасного пола четко знают где и с кем у них был секс.