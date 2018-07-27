Ученые NASA преобразовали вибрации Солнца в звук

Сегодня, 04:30

40-дневные колебания Светила уместились в 1,5-минутный аудиофайл совместными усилиями обсерватории SOHO и Американского аэрокосмического агентства.

Солнце, как и любая другая звезда, трясется под воздействием внутренних факторов. Используя доплеровский сдвиг спектральных линий, ученые NASA научились фиксировать и преобразовывать в звук вибрации Светила. 1,5-минутный аудиофайл, ставший результатом 40-дневной записи колебаний Солнца, позволит специалистам определить происходящие во внутренней структуре звезды процессы.

Ученые NASA преобразовали вибрации Солнца в ускоренный в 42 тыс. раз звук без посторонних шумов. Уже сейчас можно уверенно сказать, что Светило все время гудит.