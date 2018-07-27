Учёные: Люди могут управлять тремя руками одновременно

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Японские специалисты проверили данное предположение в ходе практического эксперимента.

Одновременно тремя руками могут управлять люди при определённых условиях. К такому выводу пришли учёные из Японии, работающие в Международном исследовательском институте телекоммуникаций. Специалисты Кристиан Пеналоза и Сюити Нисио изучили возможности человеческого мозга посредством протеза руки с мозговым нейроинтерфейсом.

Работает он от внешних электродов, способных считывать команды головного мозга. К эксперименту, целью которого было проверить выдвинутое предположение, присоединились 15 добровольцев. Роботизированную руку прикрепили к телу респондентов, чтобы у них создавалось впечатление, будто они управляют собственной конечностью. Исследователи задавали задачи добровольцам, которые сводились к хватанию и бросанию мяча. Практически все респонденты успешно выполнили их.

Ранее мы писали, что в США модернизируют «третью руку» для стрельбы из пулемёта. Американские военные получат возможность облегчить вес стрелкового оружия, тем самым снизив порог усталости и повысить кучность стрельбы.