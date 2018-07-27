Ученые: Источником марсианской пыли является гигантский вулкан

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Исследовать Красную планету экспертам мешает огромное вулканическое месторождение, расположенное в районе экватора.

Марсианская пыль не первый месяц засоряет приборы ровера Spirit Mars. Солнечные батареи аппарата не могут зарядиться, из-за чего поиск воды и прочие исследовательские миссии на Красной планете пришлось приостановить. Во время «паузы» ученые установили, что источником марсианской пыли является гигантский вулкан возле экватора космического соседа Земли.

Образуются сухие мельчайшие частицы под воздействием ветра, воды, движения ледников и прочих сил природы, а их размер уступает размеру земной пыли.

В ходе поиска источника марсианского бурана, ученые выявили одну уникальную особенность Красной планеты – полное отсутствие сейсмоактивности. Как итог, извержения огромного марсианского вулкана не сопровождаются землетрясениями.