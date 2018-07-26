Ученые рассказали, какой простой продукт спасет от бессонницы

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Американские ученые-диетологи назвали один простой полезный продукт, который может помочь людям справится с бессонницей. При этом врачи рекомендуют не налегать на ужин.

Диетолог из США Шарон Натоли рассказала, что именно яйца помогут людям снова обрести полноценный здоровый сон. Считается, что яйца в обеденное время являются одним из лучших естественных седативных средств. По словам Шарон Натоли, съеденные яйца в обеденное время, могут быть естественным успокаивающим средством, так как яичные белки помогают организму подготовиться ко сну, производя мелатонин, что приводит к сонливому чувству.

«Яйца также являются богатым источником аминокислот типтофана, а это означает, что они помогают лучше и дольше спать», - сказала диетолог. Именно здоровая диета является одним из ключевых факторов хорошего сна.