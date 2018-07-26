«Роскосмос» рассказал на видео о летающих островах на Нептуне

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Громкий скандал с руководством не стал причиной остановки достижений корпорации.

Студенты из России и из-за границы успешно провели работу над проектом станции-острова, основной задачей которого должно стать изучение атмосферы газовых гигантов Солнечной системы: Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. «Роскосмос» рассказал на видео о летающих островах на YouTube.

«Это одно из немногих мест в Солнечной системе, где, например, такой важный параметр, как сила тяжести, близок к земной», - сообщил куратор проекта.

По его словам, люди в будущем смогут рассматривать возможность колонизации газовых планет, имея результаты научных исследований студентов.

«Дизлайк. Если я вижу ролик под названием «Летающие острова на Нептуне», то ожидаю, что он целиком будет посвящен именно этому, совершенно неизвестному мне явлению. А не организации учебного процесса в МВТУ имени Баумана. Называйте ролики в соответствии с их содержанием», - написал зритель.

Однако нашлись и те, кому ролик пришелся по душе и был познавательным.

«Сделайте пожалуйста МЛМ и Луну-Глоб. Не откладывая. Или просто рассказывайте о том как идут работы, о создании новых производств и новых людях. Но о колонизации Марса и полетах куда то там хватит. Больше акцентируйте на том что реально делается и ходе работ», - написал мужчина.