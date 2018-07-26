Ученые нашли на Марсе подземное озеро с жидкой водой

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Водоем в недрах Красной планеты нашел радар Marsis, принадлежащий ESA. Ледяная шапка миллионы лет скрывала от человеческого глаза озеро шириной около 20 км.

Ранее марсианский зонд ESA сфотографировал на поверхности Марса таинственные темные полосы шириной от 0,5 до 5 м. Предполагалось, оставили их высохшие древние водоемы. Использовав Marsis, европейские ученые нашли подземное озеро с жидкой водой. Обнаружить водоем шириной около 20 км под плотным слоем ледяной шапки у южного полюса Красной планеты удалось методом радиоэхозондирования.

По всем характеристикам, свойственным обычным земным водоемам, озеро на Марсе полностью сходится. Пока у специалистов нет возможности заглянуть в недра космического соседа, они займутся поисками остальных оставшихся на нем водоемов.